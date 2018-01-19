В «ДНР» рассказали, сколько детей родилось в «республике» в этом году. Новости

Более пятисот детей родились в «Донецкой народной республике» с начала текущего года. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба «министерства юстиции ДНР».

«Отдел ЗАГС государственной регистрационной палаты министерства юстиции Донецкой народной республики сообщает, что в 2018 году территориальными отделами зарегистрировано 504 свидетельства о рождении», – говорится в сообщении.

Также в «республике» утверждают, что в этом году «зарегистрировано 84 брака и три акта о смене имени».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в 2017 году было выдано почти 12 тыс. «свидетельств о рождении детей».

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