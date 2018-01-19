В «ЛНР» утверждают, что восстанавливавшие связь работники попали под обстрел. Новости

В «ЛНР» утверждают, что ремонтная бригада, занимавшаяся восстановлением кабеля оператора связи Vodafone в районе села Веселая Гора Славяносербского района, попала под обстрел. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба «народной милиции ЛНР».

«18 января во время проведения работ по восстановлению мобильной связи Vodafone в районе населенного пункта Веселая Гора украинские силовики открыли огонь из миномета калибром 82 мм со стороны города Счастье», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» утверждают, что в связи с этим ремонтно-восстановительные работы были прерваны, и обещают возобновить их сегодня, 19 января, во второй половине дня – при условии гарантий безопасности.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone. 17 января при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и в зоне АТО начались ремонтные работы.

Напомним, в «Луганской народной республике» с 17 января продолжаются ремонтные работы по восстановлению линии связи оператора Vodafonе.

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