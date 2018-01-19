В правительстве обнародовали основные достижения МинВОТ за 2017 год. Новости

На официальном сайте Кабинета министров Украины обнародовали инфографику об основных достижениях правительства и министерств в 2017 году. В ней отражены и направления работы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПО).

Согласно представленному документу, основные достижения МинВОТ в 2017 году следующие:

основана первая в Украине новая магистерская программа в НТУУ «КПИ им. Сикорского» «Урегулирование конфликтов и медиация», по которой учится 31 студент;

привлечено проектов по международной технической помощи, в которых МинВОТ выступает в качестве бенефициара на сумму 51,7 млн долл.;

инициирован инвестиционный проект «Восстановление и обновление муниципальной инфраструктуры на востоке Украины» на общую сумму 55 млн. евро;

для людей из временно неконтролируемых территорий привлечено гуманитарной помощи на сумму 2 млн долл.;

отправлено летом на отдых в Хорватию 300 и в Грузию 25 детей, которые проживают на временно неконтролируемой территории и вдоль линии столкновения;

для абитуриентов из временно неконтролируемой и оккупированной территорий обеспечен доступ для получения образования в Украине

заработал «Портал экономического и социального восстановления»;

открыта «горячая линия» информационно-консультационной помощи для помощи ВПО;

осуществлен первый отбор проектов для выделения субвенций на 17 млн грн в поддержку территорий для предоставления временного жилья ВПО.

Как сообщалось ранее, в 2018 году финансирование из государственного бюджета Украины Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц значительно увеличено и составляет 227,9 млн грн (+404,7%).

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