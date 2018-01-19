В правительстве обнародовали основные достижения МинВОТ за 2017 год. Новости

На официальном сайте Кабинета министров Украины обнародовали инфографику об основных достижениях правительства и министерств в 2017 году. В ней отражены и направления работы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПО).
Согласно представленному документу, основные достижения МинВОТ в 2017 году следующие:
- основана первая в Украине новая магистерская программа в НТУУ «КПИ им. Сикорского» «Урегулирование конфликтов и медиация», по которой учится 31 студент;
- привлечено проектов по международной технической помощи, в которых МинВОТ выступает в качестве бенефициара на сумму 51,7 млн долл.;
- инициирован инвестиционный проект «Восстановление и обновление муниципальной инфраструктуры на востоке Украины» на общую сумму 55 млн. евро;
- для людей из временно неконтролируемых территорий привлечено гуманитарной помощи на сумму 2 млн долл.;
- отправлено летом на отдых в Хорватию 300 и в Грузию 25 детей, которые проживают на временно неконтролируемой территории и вдоль линии столкновения;
- для абитуриентов из временно неконтролируемой и оккупированной территорий обеспечен доступ для получения образования в Украине
- заработал «Портал экономического и социального восстановления»;
- открыта «горячая линия» информационно-консультационной помощи для помощи ВПО;
- осуществлен первый отбор проектов для выделения субвенций на 17 млн грн в поддержку территорий для предоставления временного жилья ВПО.
Как сообщалось ранее, в 2018 году финансирование из государственного бюджета Украины Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц значительно увеличено и составляет 227,9 млн грн (+404,7%).
Читайте также:
- Надбавки за особые условия труда и премии: Зарплаты чиновников МинВОТ за год
- Переселенцам нужно искать информацию по вопросам жилья на сайте МинВОТ, – Тука
- Война в Колумбии и на Донбассе: Тука надеется на помощь эксперта по примирению
- Перебить сигнал телевышек в Донецке и Луганске практически невозможно, – Тука
- Тука о законопроектах о Донбассе и работе МинВОТ: Вот кому в морду дать?
- МинВОТ поддерживает Vodafon в возобновлении работы на Донбассе
- В МинВОТ рассказали, сколько людей пересекли линию разграничения в 2017 году
- Как изменился бюджет Украины в 2018 году (Инфографика)
Комментарии