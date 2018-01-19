На Луганщине выбрали Общественный совет при госадминистрации. Новости

Состоялось учредительное собрание с участием институтов гражданского общества по формированию общественного совета при Луганской облгосадминистрации на 2018-2019 годы. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации (ОГА).

Открывая мероприятие, заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Филь отметил, что общественность является надежным партнером власти. В ситуации с отсутствием областного совета важность этого совещательного органа значительно повышается. Кстати, все вопросы, касающиеся общественной и политической жизни, выносятся на рассмотрение общественного совета.

«Из 100 представителей общественности, которые подали заявления на участие в учредительном собрании, документы 99-х соответствовали требованиям законодательства. Из них зарегистрировались 88. После утверждения регламента проведения и повестки дня были избраны рабочие органы учредительного собрания», – говорится в сообщении.

Кроме того, директор Департамента массовых коммуникаций ОГА Александр Костенко отметил, что за последние два года работа общественного совета оказалась продуктивной. Так, на ее заседаниях обсуждались актуальные вопросы развития Украины и Луганщины, например, проект Плана мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегии развития Луганской области до 2020 года, состояние выполнения Региональной целевой программы по развитию гражданского общества на 2017-2020 годы и тому подобное.

После установления предельной численности членов состоялось тайное рейтинговое голосование по избранию персонального состава общественного совета при Луганской облгосадминистрации на 2018-2019 годы. Из числа присутствующих представителей гражданского общества были избраны 35 членов его нового состава. «Считаю, что нам удалось выработать демократическим, прозрачным путем действенный механизм сотрудничества общественности и областной власти. Впереди долгий путь и сотни совместных проектов», – отметил Сергей Филь.

По итогам подсчета голосов счетной комиссии учредительного собрания решено считать избранным на 2018-2019 годы общественный совет при Луганской областной государственной администрации в составе: