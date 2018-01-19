На Луганщине выбрали Общественный совет при госадминистрации. Новости

Состоялось учредительное собрание с участием институтов гражданского общества по формированию общественного совета при Луганской облгосадминистрации на 2018-2019 годы. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Открывая мероприятие, заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Филь отметил, что общественность является надежным партнером власти. В ситуации с отсутствием областного совета важность этого совещательного органа значительно повышается. Кстати, все вопросы, касающиеся общественной и политической жизни, выносятся на рассмотрение общественного совета.
«Из 100 представителей общественности, которые подали заявления на участие в учредительном собрании, документы 99-х соответствовали требованиям законодательства. Из них зарегистрировались 88. После утверждения регламента проведения и повестки дня были избраны рабочие органы учредительного собрания», – говорится в сообщении.
Кроме того, директор Департамента массовых коммуникаций ОГА Александр Костенко отметил, что за последние два года работа общественного совета оказалась продуктивной. Так, на ее заседаниях обсуждались актуальные вопросы развития Украины и Луганщины, например, проект Плана мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегии развития Луганской области до 2020 года, состояние выполнения Региональной целевой программы по развитию гражданского общества на 2017-2020 годы и тому подобное.
После установления предельной численности членов состоялось тайное рейтинговое голосование по избранию персонального состава общественного совета при Луганской облгосадминистрации на 2018-2019 годы. Из числа присутствующих представителей гражданского общества были избраны 35 членов его нового состава. «Считаю, что нам удалось выработать демократическим, прозрачным путем действенный механизм сотрудничества общественности и областной власти. Впереди долгий путь и сотни совместных проектов», – отметил Сергей Филь.
По итогам подсчета голосов счетной комиссии учредительного собрания решено считать избранным на 2018-2019 годы общественный совет при Луганской областной государственной администрации в составе:
- Артющенко Владимир Иванович (ОО «Ассоциация педагогов Луганщины»);
- Блинов Андрей Юрьевич (ОО «Фонд развития гражданского общества»);
- БРОННИКОВ Александр Васильевич (первичная профсоюзная организация ГП «Северодонецкая ТЭЦ»);
- Бутенко Андрей Александрович (ОО «Северодонецкий клуб экстремального отдыха« АВАНГАРД »);
- Деревянко Владимир Леонидович (ОО «Свои люди»);
- Дубровин Кирилл Владимирович (ОО «Северодонецкая молодежная рада»);
- Железовская Лариса Анатольевна (ОО «Ассоциация работников и любителей сферы культуры Луганской области "Украинское культурное пространство Луганщины"»);
- Клименчуков Олег Владимирович (ОО «Луганская областная ассоциация физической культуры и спорта»);
- Коваленко Артем Михайлович (ОО «Луганский областной союз участников боевых действий« Ветераны АТО Луганщины»);
- Калмыцкий Владимир Петрович (ОО «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО Луганской области»);
- Коростелев Аркадий Валерьевич (ОО «Центр гражданского развития« северодончан»);
- Литвинов Александр Владимирович (Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Луганской области);
- Малеванец Алексей Анатольевич (местное отделение территориального отделения Всеукраинской организации «Ассоциации налогоплательщиков Украины» в Луганской области);
- Молчанов Сергей Викторович (ВОО «Ассоциация социальной поддержки и защиты сотрудников спецслужб Украины« Содружество »);
- Надуличный Николай Петрович (ОО «Центр поддержки лиц с инвалидностью Луганщины»);
- Назаров Евгений Иванович (ОО «Харьковский правозащитный альянс»);
- Невенченко Ксения Владимировна (Луганский областной молодежный совет18. Немцев Светлана Ивановна (ОО «Старобельска районный совет женщин»);
- Немцева Светлана Ивановна (ОО «Старобельска районный совет женщин»);
- Никольская Виктория Васильевна (ОО «Возрождение Востока»);
- Пятница Сергей Владиленович (ОО «Кризисный медиа-центр« Северский Донец»);
- Панченко Виталий Владимирович (религиозная организация «Приход Покрова Пресвятой Богородицы» Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата);
- Рыжков Анатолий Александрович (ОО «Содействие развитию Лисичанска»);
- Руденко Анна Владимировна (Благотворительная организация «Крылья надежды»);
- Самарская-Денищенко Анна Юрьевна (ОО «Общественный Дом»);
- Сафронова Ирина Александровна (Благотворительная организация «Благотворительный фонд« Помощь и дело »);
- Светикова Лариса Борисовна (Луганское областное отделение общественной организации «Медиапространство Украины»);
- Свистула Александр Васильевич (ГС «Ассоциация ветеранов войны, участников боевых действий и волонтеров АТО Луганской области»);
- Севрюков Сергей Витальевич (Луганская областная организация Профсоюза работников образования и науки Украины);
- Сербин Андрей Юрьевич (ОО «Городской клуб восточных боевых и оздоровительных систем»)
- Соснин Николай Васильевич (Лисичанский городской профсоюзная организация работников образования и науки);
- Тихоновский Сергей Гаврилович (Ассоциация органов местного самоуправления Луганской области);
- Трищ Инна Павловна (профсоюзная организация Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное хозяйство железнодорожного транспорта»);
- Ханда Елена Алексеевна (ОО «Фонд« Пространство»);
- Шведюк Степан Васильевич (ОО «Украинское врачебное общество Луганщины»);
- ЯЩЕНКО Юрий Михайлович (Луганская областная общественная организация БИЗНЕС клуб «Европейский выбор»).
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