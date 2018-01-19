Украина должна решить проблемы переселенцев, а не делить территории, – Кравчук. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», принятый в Верховной Раде 18 января, не решает проблемы переселенцев из Донбасса и Крыма, а это очень важный вопрос для государства. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Нельзя делить на население и территории. Есть граждане, есть люди, которые там живут. Когда теряется территория, то люди оттуда переселяются, либо соглашаются на ту жизнь, которая предложена либо агрессором, либо оккупантом. Те, кто имеет гражданство Украины, остаются [гражданами Украины]. Другое дело, хотят ли они этого, кто сам этого хочет, кто не хочет», – говорит он.

По его мнению, лишать переселенцев прав гражданина Украины никто не имеет права. «Если человек хочет избавиться от гражданства, это другая задача, задача другого закона. Меня интересуют почти два миллиона человек, которые сейчас находятся в разных регионах Украины, которые выселились с тех регионов, и не имеют ни права на жилье, ни условий для жизни. Вот это важный вопрос, его нужно решать. А само понятие гражданства – это личное право человека», – сказал Кравчук.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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