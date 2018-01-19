Заработали – отдайте: Кравчук о пенсиях жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

Жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей имеют право на получение украинских пенсий, и государство обязано это обеспечить. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
«То, что человек говорит, это не означает, что он за свои слова должен быть лишен пенсии или чего-то другого. Он заработал эту пенсию, когда работал на предприятиях, когда эти предприятия были на Украине или, не заработал? Заработал. Заработал – так отдайте. Тут нельзя смотреть, какой человек национальности, какого мировоззрения, какой он веры. Он заработал пенсию, и имеет право ее получить», – считает он.
Как сообщалось ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук также считает, что государство не должно допускать дискриминации переселенцев из Донбасса и Крыма, а решение их проблем должно стать приоритетом политиков.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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