Крещенские купания собрали 300 тыс. человек, – «ДНР» (Фото). Новости

В «ДНР» в массовых мероприятиях ко Дню Крещения Господня приняли участие около 300 тыс. человек. Об этом сегодня, 19 января, сообщает «пресс-служба министерства внутренних дел Донецкой народной республики».

«На территории ДНР прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, в которых приняли участие около 300 тыс. граждан», – уверяют в «ДНР».

В «ведомстве» уточнили, что празднование прошло 18-19 января в 100 храмах и на 50 водоемах.

Одним из мест купаний стал водоем «Бабаково-1» в Донецке, более известный среди местных жителей как «Чистые пруды». Как сообщается, сегодня утром здесь собралось несколько сотен человек.

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