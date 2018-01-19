Vodafone восстановил связь в Луганске, в Донецке – проблемы. Новости

Оператор мобильной связи Vodafone Украина восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области. Об этом сегодня, 19 января, на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании «Vodаfone Украина» Виктория Рубан.

«Ремонтные работы в районе г. Счастье завершены, Луганск в эфире. К сожалению, "не видим" Донецк. В Донецке сеть не поднимается. Причина неизвестна – или оборудование выведено из работы, или нет энергоснабжения», – написала она.

Официальное сообщение появилось и на сайте оператора: «Ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершены. В Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме. В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электропитание», – заявили в компании «Vodаfone Украина».

В «Луганской народной республике» местным интернет-ресурсам подтвердили окончание ремонтных работ и заявили о восстановлении мобильной связи. «В 15:15 19 января 2018 года завершены ремонтно-восстановительные работы на оптоволоконной линии связи мобильного оператора Vodafone», – сообщили в «представительстве ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщалось ранее, сегодня в компании Vodafone сообщили о продолжении ремонтных работ по восстановлению связи на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, и, несмотря на определенные трудности с допуском, надеялись, что связь заработает до конца суток.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня. В «ДНР» заявили, что связь отсутствует из-за повреждений на украинской стороне, а украинская сторона обвинила «ДНР» в отказе предоставить гарантии безопасности на проведение ремонтных работ. В «ЛНР» ремонтные работы на поврежденном участке кабеля Vodafone велись 17 и 18 января.

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