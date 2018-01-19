В «ЛНР» мать пятерых детей подливала им в еду алкоголь. Новости

В «Луганской народной республике» службой по делам детей была выявлена семья, в которой женщина подливала своим детям в еду алкоголь, чтобы они ее не беспокоили. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «начальник управления по делам семьи и детей министерства труда и соцполитики ЛНР» Юлия Назаренко (на фото).

«Было обнаружено пятеро детей. Вечером, потому что обратили внимание, что мама не появляется вторые сутки. Четверо детей гуляли, а маленький, полугодовалый, спал дома. Когда вскрыли дверь, не могли его разбудить. Мама просто добавляла им в еду алкоголь для того, чтобы дети ее не беспокоили, спали. Этих пятерых детей определили по возрасту в детские учреждения», – рассказала она.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в «ЛНР» создали электронный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и рассказали, кого можно усыновить из двух тысяч несовершеннолетних, которые якобы находятся на попечении «государства».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»