Сами-сами: «ДНР» не собирается отстаивать право жителей на украинские пенсии. Новости

В связи с невыплатой жителям неподконтрольной Украине территорий украинских пенсий они должны самостоятельно отстаивать свои права в украинских судах. Об этом в интервью местной газете «ДНР» сообщила юрист Виктория Панова.

«Большинство граждан, которые зарегистрированы и постоянно проживают на территории ДНР, в настоящее время незаконно лишены возможности оформить и получать заработанную в Украине пенсию по возрасту», – говорит юрист «ДНР».

Она же признает, что в международной практике, в частности в Конвенции о защите прав и основных свобод граждан, «право гражданина на пенсию прямо не гарантируется». Но Панова апеллирует к неким прецедентам в практике Европейского суда по правам человека, не уточняя их сути.

Для получения украинской пенсии жителям рекомендуется самим обращаться в украинские суды, при этом акцентируется, что они должны подавать заявления как «лица, проживающие на территории ДНР». А эта формулировка украинскими судами априори не будет признана, т.е. такие обращения будут «впустую». «Для начала необходимо обратиться в суд первой инстанции (местный суд) с исковым заявлением о признании неправомерными действия по вопросу прекращения Украиной выплат пенсий лицам, проживающим на территории Донецкой народной республики. В случае неудовлетворения местным судом вашего иска необходимо подать жалобу в Апелляционный суд», – такие рекомендации дает Панова.

Также в суды Украины она советует обращаться за пенсией, которая осталась недополученной в связи со смертью пенсионера.

Также сообщается, что «министерство юстиции ДНР» разработало проект искового заявления о признании неправомерным прекращение выплат пенсий Украиной. «Проект предполагает самостоятельное заполнение истцом пустых полей, а также предусматривает возможность указания дополнительных обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела по существу… В то же время сам минюст не занимается подготовкой индивидуальных исковых заявлений», – говорится в материале газеты.

При этом ни Панова, ни «минюст» не поясняют, почему после самопровозглашения и отделения от Украины «Донецкая народная республика» не взяла на себя функции правопреемника по выплатам полноценных пенсий своим «гражданам».

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года размер минимальной пенсионной выплаты в «ДНР» был увеличен на 5% и составил 2 730 руб. С 1 января 2018 года пенсии повысили на 6,4%, что в итоге составит в итоге 2904 руб.

Напомним, что в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

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