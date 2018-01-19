Без посторонней помощи «ДНР» не сможет противостоять натиску Украины, – Ходаковский. Новости

«Вооруженные силы ДНР» на данный момент не в той форме, чтобы противостоять Вооруженным силам Украины. Об этом заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский (на фото) во время своей интернет-конференции.

«Наша задача, если Украина перейдет к активной фазе действий, ну значит, собрать остатки ресурсов, бросить их в бой и выдержать этот натиск, не дать Украине продвинуться не на какое-то значимое количество метров. Хотя надо признать, что это будет тяжело сделать с учетом состояния наших вооруженных сил на сегодншний день. Если мы не получим постороннюю помощь, то наша, так сказать, пикеровка с Украиной, она будет вестись не в нашу пользу, к сожалению, военная, я имею ввиду, пикеровка», – сказал Ходаковский.

Ранее сообщалось, что Александр Ходаковский сообщил о том, что в Кремле за влияние на Донбассе боролись советник президента России Сергей Глазьев и помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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