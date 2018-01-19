Без посторонней помощи «ДНР» не сможет противостоять натиску Украины, – Ходаковский. Новости

«Вооруженные силы ДНР» на данный момент не в той форме, чтобы противостоять Вооруженным силам Украины. Об этом заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский (на фото) во время своей интернет-конференции.
«Наша задача, если Украина перейдет к активной фазе действий, ну значит, собрать остатки ресурсов, бросить их в бой и выдержать этот натиск, не дать Украине продвинуться не на какое-то значимое количество метров. Хотя надо признать, что это будет тяжело сделать с учетом состояния наших вооруженных сил на сегодншний день. Если мы не получим постороннюю помощь, то наша, так сказать, пикеровка с Украиной, она будет вестись не в нашу пользу, к сожалению, военная, я имею ввиду, пикеровка», – сказал Ходаковский.
Ранее сообщалось, что Александр Ходаковский сообщил о том, что в Кремле за влияние на Донбассе боролись советник президента России Сергей Глазьев и помощник Владимира Путина Владислав Сурков.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Ходаковский о будущем МТС в «ДНР»: Не хочу нервировать жителей, но...
- Ходаковский о «ДНР»: Грабим чужую помощь
- Ходаковский не может покинуть «ДНР» из-за паспорта
- Ходаковский о «главе ДНР»: Украл, выпил, в тюрьму
- Не удивлюсь, если Захарченко вслед за Плотницким уйдет по состоянию здоровья, – Ходаковский
- Ходаковский рассказал, за что в «ДНР» арестовывают «министров»
- Ходаковский заявил, что его обвиняют в попытке госпереворота
- Истерика присутствует: Ходаковский гадает, «зачистят» его или допустят к «выборам» в «ДНР»
- «Новороссия» и «Л/ДНР»: Ходаковский рассказал о противостоянии в Кремле
Комментарии