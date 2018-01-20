В «ДНР» отчитались, сколько восстановили разрушенного жилья. Новости

В «ДНР» отчитались, сколько восстановили разрушенного жилья

ДН

20.01.18 07:31dnews.dn.uaНовости

В «ДНР» на сегодняшний день восстановлена примерно треть жилых домов, пострадавших в результате боевых действий. Как сообщает местная газета, об этом заявил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.

«С начала боевых действий на территории ДНР получили различные повреждения свыше 26 тысяч объектов жилого фонда, более 3 тыс. семей нуждаются в жилье. На сегодняшний день восстановлена примерно треть жилых домов», – сказал Наумец.

По его словам, за три года:

Наумец напомнил, что в декабре 2017 года в Донецке завершена реконструкция двух зданий общежитий по улице Розы Люксембург, что позволило обеспечить нуждающихся в переселении 137 квартирами.

Напомним, как сообщил «глава ДНР» Александр Захарченко, при получении бесплатных квартир люди идут на разные ухищрения: разводятся, оформляют их на родственников, или продают сразу после получения.

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