Запрет на выезд из «ДНР» популярности Захарченко не придаст, – Ходаковский. Новости

Запрет на поездки в Украину со стороны временно неподконтрольной территории Донецкой области вызвал негативные отклики у людей. Об этом заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский во время своей интернет-конференции.

«Основной будоражащий умы вопрос – это указ главы государства о временном запрете выезда госслужаших на сопредельную сторону. Но здесь надо четко понимать, что указ, в принципе, является общей формулировкой, он не проработан, к нему нет никакого дополнительного положения, нет никаких разъяснений. Я так подозреваю, что даже те органы, которые в указе упоминаются, наверное, еще не получили до сих пор никаких соответствующих указаний, алгоритмов работы, с какими категориями они будут работать и какие меры принимать, для того чтобы упорядочить этот процесс. Потому что, как сказал в пояснениях Захарченко («глава ДНР» - прим.), если категория людей, на которых будет наложен запрет, будет узкая, но то есть руководители каких-то организаций, то это еще можно будет поставить под какой-то контроль, если же все такая категория будет широкая, – лиц, которым будет ограничен въезд в Украину, – то в этом случае это вызовет много негативных последствий. Поэтому, я думаю, после того как указ был обнародован и первая реакция обнаружила себя, те, кто выступили инициаторами, сейчас в спешном порядке разработают положения указа, и какой-то механизм будет проработан», – предположил Ходаковский.

«Какие здесь проблемы? Во-первых, должна быть четко определена категорийность тех людей, которые выезжают, и не только по паспорту, чтобы вести статистику, но будут учитывать статусность людей, которые покидают территорию. Отсылка к активной вербовке со стороны Украины наших госслужащих, она объективная, так как эти процессы были, есть и будут постоянно, пока у нас с Украиной противоборство. Поэтому принимать какие-то режимные меры имеет смысл, но делать это нужно очень разумно, потому что, как показывает практика, у нас любая бумага, которая спускается сверху, к сожалению, реализуется такими методами, что на голову не натянешь. Все идет по упрощенческой схеме, нет никакого дифференцирования. Все зависит от рядовых исполнителей, котрые будут заниматься рализацией указа», – считает экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР».

Он также отметил, что «этот указ популярности Захарченко точно не придаст, это однозначно». «Но надо понимать, что подобный указ увидел свет и в Луганской народной республике, и там тоже будут вводиться ограничения и даже формулировки похожи. Здесь, видимо, имеет место какая-то общая мера, которая, с точки зрения безопасности государства, должна приниматься и там, и здесь. Я не готов на сегодня сказать четко – правильно это или нет. Но с точки зрения идеи, наверное, это правильно. А с точки зрения оформления этой идеи и ее реализации, скорее всего, это будет все через одно место, и мы, вместо позитивных результатов, увидим негативные. Если принять меры запретительного характера, это будет вынуждать людей писать заявления об уходе. Специалисты будут бросать работу, чтобы иметь возможность общаться со своими родственниками в Украине. У нас даже в 2014 году было такое джентльменское соглашение между нами, хоть и дикое для сторон, которые ведут боевые действия друг с другом, но жестких ограничений на свободную миграцию не было, и негативных последствий от этого не было. Я не знаю более глубинных причин, наверное, МГБ ее разрабатывала, но понимаю, что мы больше страдаем от некомпетентности, и больше напортачим, при реализации хорошей идеи», – сказал Ходаковский.

По его мнению, если же будет более четко прописан механизм реализации этого указа, негативных последствий удастся избежать. «Главное, чтобы указ о запрете выезда в Украину не распространялся не только на пенсионеров, но и обычных госслужащих, которые вряд ли имеют отношение к гостайне», – уточнил бывший командир батальона «Восток».

Он также допустил, что такие меры будут разумны, если хотят укрепить меры безопасности в случае активизации эскалации, чтобы поток на КПВВ был поменьше.

«Будет видно из потока жалоб, которых я уже получил целых ворох, этих посланий», – подытожил Ходаковский.

Напомним, в «ДНР» в организации (администрации школ, детсадов, больниц и т. д.) были разосланы телефонограммы, в которых указано требование выслать список работников, ознакомленных с «указом главы ДНР» о запрете выезда на подконтрольную украинским властям территорию.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» сотрудникам «республиканских» «органов» и «ведомств» запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию.