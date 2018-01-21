В «ДНР» пояснили, в каких случаях у них нужны понятые. Новости

В «ДНР» при вхождении в жилые и нежилые помещения, которые принадлежат частным или юридическим лицам, в обязательном порядке должны присутствовать понятые. Об этом сообщает «министерство юстиции ДНР».
«В исполнительном производстве понятые выступают в качестве свидетелей, удостоверяющих правильность соблюдения законных процедур и сам факт совершения действий, зафиксированных в юридических документах. Понятые сопровождают государственного исполнителя при совершении ряда важных и затрагивающих имущественные права сторон исполнительных действий. Участие понятых в исполнительном производстве либо обязательно, либо факультативно», – говорится в сообщении.
Случаи обязательного участия понятых в «ДНР» при совершении «исполнительных действий», связанных с принудительным вхождением:
- в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником или другими лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам;
- в жилые дома и квартиры для обеспечения принудительного выселения из них и вселения в них;
- в дома, квартиры и другие помещения, где находится ребенок, который должен быть передан другим лицам в соответствии с решением «суда»;
- с осмотром, арестом, с изъятием и передачей имущества.
«Во всех остальных случаях участие понятых факультативно и определяется по усмотрению государственного исполнителя», – констатирует «министерство».
Отмечается, что в качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные лица, не имеющие личной заинтересованности в проведении исполнительных действий и не связанные между собой или с участниками «исполнительного производства» родственными связями, подчиненностью или подконтрольностью.
Количество понятых при совершении «исполнительных действий» в «ДНР» не может быть менее двух.
«Перед началом исполнительных действий государственный исполнитель разъясняет понятым их права и обязанности. Понятой имеет право знать, для участия каких исполнительных действий он приглашен, на основании какого исполнительного документа они производятся, а также делать замечания по поводу проведения исполнительных действий. Замечания понятого подлежат занесению в акт соответствующего исполнительного действия. Понятой обязан удостоверить факт, содержание и результаты исполнительных действий, при проведении которых он присутствовал, своей подписью в акте», – отмечается в сообщении.
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