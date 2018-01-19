В ОБСЕ уточнили, из какой страны был погибший в Краматорске наблюдатель. Новости

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточнили, что погибший в Краматорске (Донецкая обл.) в ДТП 18 января сотрудник был гражданин Молдовы. Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

«СММ ОБСЕ потеряла дорогого друга и коллегу, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Гражданин Молдовы Виталие Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года. Его будут помнить как надежного, трудолюбивого и улыбчивого друга и коллегу. Светлая память! Мыслями и молитвами мы вместе с его семьей», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в Краматорске (Донецкая обл.).