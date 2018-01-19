В ОБСЕ подтвердили, что мобильная связь Украины и «ЛНР» восстановлена. Новости

При содействии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возобновлена связь через линию соприкосновения с временно неподконтрольной Украине территорией Луганской области. Об этом говорится сегодня, 19 января, в сообщении пресс-службы миссии на странице в Facebook.

«Сегодня компания Vodafone возобновила предоставление услуг мобильной связи жителям неподконтрольных правительству районов Луганской области. Сеть этого мобильного оператора не работала более недели, вследствие чего многие местные жители были отрезаны от друзей и родных, а также служб на другой стороне линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановление связи стало возможным после проведения на линии соприкосновения ремонтных работ при содействии и мониторинге СММ ОБСЕ. Работы продолжались в течение трех дней вблизи Веселой Горы на севере Луганской области.

Ранее сообщалось, что оператор мобильной связи Vodafone Украина восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области. Об этом сегодня, 19 января, на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании «Vodаfone Украина» Виктория Рубан.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня. В «ДНР» заявили, что связь отсутствует из-за повреждений на украинской стороне, а украинская сторона обвинила «ДНР» в отказе предоставить гарантии безопасности на проведение ремонтных работ. В «ЛНР» ремонтные работы на поврежденном участке кабеля Vodafone велись 17 и 18 января.

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