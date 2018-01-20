В «ДНР» пересчитали пенсии. Новости

В «ДНР» более 309 тысяч жителей с минимальной пенсией в январе получат повышенные выплаты, которые составят 2904 руб. (1528 грн по курсу «центрального республиканского банка ЛНР» на 20.01.18). Об этом сообщает местная газета.

В «минсоцполитики ДНР» уточнили, что выплаты начались 4 января в отделениях «ЦРБ ДНР» и «Почты Донбасса».

«Всего в этом месяце пенсионный фонд Донецкой народной республики планирует выплатить пенсий 679,9 тысячам гражданам на общую сумму 3065,5 млн руб.», – говорится в сообщении. Таким образом, средняя пенсия в январе составит 4 509 руб. (2 373 грн).

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года размер минимальной пенсионной выплаты в «ДНР» был увеличен на 5% и составил 2 730 руб. С 1 января 2018 года пенсии повысили на 6,4%, что в итоге составит в итоге 2904 руб.

Напомним, что в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

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