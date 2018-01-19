В «ДНР» хотят усилить контроль над СТО. Новости

«Комитет народного совета ДНР по транспорту и связи» предлагает проводить проверки Станций техобслуживания (СТО). Об этом заявил «зампредседателя комитета по транспорту и связи» Сергей Сверчков, пишут местные интернет-ресурсы.

«На данный момент идет обсуждение о необходимости выдачи разрешений на работу СТО. Такие разрешения необходимы для контроля осуществления их деятельности. Будем контролировать их цены, а также качество предоставляемых услуг», – отметил Сверчков.

По словам депутата, в последнее время много людей жалуются на работу станции техобслуживания «АТЛ». «Если мы говорим о Донецке, почему-то МРЭО отправляет всех на станцию "АТЛ". СТО "АТЛ" кто-то наделил правом решать вопрос по поводу выявления недочетов в технической характеристике. То ли где-то отремонтировать, то ли где-то починить, и только потом МРЭО поставит это транспортное средство на учет. Много жалоб на эту службу. У них завышенные тарифы, хотя тарифы установлены советом министров. Не ясно, почему в МРЭО "рекомендуется" только там проходить осмотр перед постановкой на учет», – сказал Сверчков.