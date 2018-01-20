Ситуация в пунктах пропуска утром 20 января. Новости

Сегодня утром, 20 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 января в КПВВ было оформлено 31,1 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 7705 человек и 915 транспортных средств;

«Марьинка» - 7535 человек и 1370 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6050 человек и 1135 транспортных средств;

«Гнутово» - 3095 человек и 710 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 6690 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 60/70;

«Марьинка» - 40/60;

«Новотроицкое» - 50/20;

«Гнутово» - 60/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Евгений: «8:43. Каргил, в сторону Курахово машин 300 до начала моста»;

Сережа: «8:57. В сторону Курахово до начала моста машин 150, но никак не 300 (если в один ряд)»;

Алексей Шакур: «9:04. Даже меньше... там расстояние 500м, 150машин там никак не поместиться. Максимум сотка».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:42. Новотроицкое в Донецк машин 80 не меньше...».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.