Поселок в «серой» зоне залит водой с метаном, – ОБСЕ. Новости

В Чигарях (бывшее Ленинское, Донецкая обл.) примерно 20 домов затоплены водой. Поселок расположен между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Местный житель сообщил наблюдателям по телефону, что вода вытекает из водопровода, поврежденного во время обстрела в начале осени 2017 года, а в некоторых местах впоследствии вода была загрязнена метаном из расположенной неподалеку затопленной угольной шахты», – говорится в сообщении.

По словам должностного лица из подконтрольного правительству г. Торецк (43 км к северу от Донецка) во время телефонной беседы с наблюдателями, водопровод частично отремонтирован, но из-за оставшихся повреждений произошло подтопление Чигарей.

Представитель местной неправительственной организации рассказал по телефону, что в Чигари доставили насосные установки, чтобы выкачать воду из затопленных подвалов и погребов.

Напомним, в поселке Чигари под Торецком (до переименования – Дзержинск), расположенном на линии разграничения, сложилась критическая ситуация с подтоплением домов мирных жителей, медицинским обслуживанием и жизнеобеспечением в целом.