Ситуация в пунктах пропуска днем 20 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Ира: «11:11. Машин на днр посту нет в с торону Артемовска. Пеших человек 60».

КПВВ «Марьинка»:

Виктория: «12:15. Сейчас в сторону Донецка машин нет, сразу на проверку»;

Сережа Кухта: «13:31. Там впереди обычной очереди в два ряда машин 20-30, да и до знака слева 70 машин и от знака до начала моста еще машин 20, вот я и предположил машин 150».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: 14:14. На Перлыне человек 100-150. Это по состоянию на 10 часов по моск времени»;

Сергей: « 14:21. На Еленовке на Донецк машин 50. Очень долго, загоняют в один ряд 13-14 машин проверка мин 20-25, Новотроицк на Донецк быстро, проверка заняла мин 10-15. Поездка Волноваха Донецк заняла где-то часа два в общей очереди, если бы не псевдоинвалиды и конченые перевозы было бы быстрее».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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