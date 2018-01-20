Взрыв на шахте в Ждановке. Есть погибшие. Новости

Взрыв на шахте в Ждановке. Есть погибшие

ДН

20.01.18 16:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Ждановке (НКТ*, Шахтерский район, Донецкая обл.) сегодня, 20 января, произошел взрыв. Предположительно – выброс метана. Об этом работники предприятия сообщают в социальных сетях.

  • Роман: «Что слышно насчет аварии сегодня на ш. Ждановская?»;
  • Ильдар: «Говорят, на 3 участке взрыв, 2 трупа»;
  • Роман: «Наши выехали, ВГСЧ в 13:05»;
  • Бугагашеньки: «Видел колонну пожарок в Горловке в это время, видно что-то серьезное»;
  • Виктория: «Взрыв на 3 участке в бункере. Погибло 2 горнорабочих, мой муж работает на 3, поехал во вторую смену, отправили домой»;
  • Сергей: «Друг звонил с поверхности, говорит, что на 1050 выброс. Двоих подняли».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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