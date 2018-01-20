Взрыв на шахте в Ждановке. Есть погибшие. Новости

В Ждановке (НКТ*, Шахтерский район, Донецкая обл.) сегодня, 20 января, произошел взрыв. Предположительно – выброс метана. Об этом работники предприятия сообщают в социальных сетях.

Роман: «Что слышно насчет аварии сегодня на ш. Ждановская?»;

Ильдар: «Говорят, на 3 участке взрыв, 2 трупа»;

Роман: «Наши выехали, ВГСЧ в 13:05»;

Бугагашеньки: «Видел колонну пожарок в Горловке в это время, видно что-то серьезное»;

Виктория: «Взрыв на 3 участке в бункере. Погибло 2 горнорабочих, мой муж работает на 3, поехал во вторую смену, отправили домой»;

Сергей: «Друг звонил с поверхности, говорит, что на 1050 выброс. Двоих подняли».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория