Вместо Vodafone: Сегодня «ДНР» запускает 30 станций Life. Новости

К утру 21 января «ДНР» намерена запустить «национализированные» станции украинского оператора Life, оставшиеся на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Станции перенастраивают под работу «республиканского» оператора мобильной связи «Феникс».

«К утру планируем вывести в эфир более 30 базовых станций бывших life:) по городу Донецк. При этом введен в эксплуатацию контроллер, за счет которого будет расширена пропускная способность звонков Ясиноватой и Макеевки», – написал «министр связи ДНР» Виктор Яценко в Telegram 20 января.

Как сообщалось ранее, 17 января, в целях расширения объема сети и качества связи оператора «Феникс» запустили первую из 300 базовых станций «национализированного» мобильного оператора Life.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.

19 января работа мобильного оператора «Vodafone Украины» полностью восстановилась в «ЛНР». По состоянию на 20 января «ДНР» не предоставила гарантии безопасности для начала ремонтных работ в буферной зоне. В «ДНР» связи Vodafone до сих пор нет.

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