В «ДНР» обязали ставить штамп о браке и разводе в украинские паспорта. Новости

При расторжении и заключении брака в «ДНР» делается соответствующий штамп и в паспорте гражданина Украины. Об этом сообщает «министерство юстиции ДНР».

«В паспортных документах физических лиц (кроме паспортных документов иностранных граждан) зарегистрировавших брак, делается отметка о регистрации брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения второго супруга, места и даты регистрации брака», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент граждане, которые обращаются в органы «ЗАГС ДНР» для проведения регистрации / расторжения брака, предъявляют паспорта граждан «ДНР» или Украины.

«Поскольку институт гражданства в Донецкой народной республике находится в стадии становления и проводится выдача паспортов граждан ДНР, на сегодняшний день… личность граждан, проживающих на территории ДНР и имеющих паспорт гражданина Украины, подтверждается паспортом гражданина Украины, который используется как документ, удостоверяющий личность при совершении сделок, приеме на работу, учебу, пересечении границ ДНР и совершении других многочисленных действий, требующих оформления документов и идентификации личности», – констатирует «министерство».

При этом подчеркивается, что отсутствие сведений о семейном положении в паспортах влечет за собой «нарушение личных неимущественных прав и законных интересов граждан в виде признания брака недействительным, а в дальнейшем может повлечь за собой нарушение их имущественных прав, гарантированных конституцией ДНР».

Отметим, что при наличии штампа непризнанной «республики» в паспорте гражданина Украины данный паспорт в Украине может быть признан недействительным и подлежать замене.

Как ранее сообщалось, в 2017 году отдельные работники ЗАГСа просьбе регистрирующихся не ставили печать «ДНР» украинский паспорт. Но при этом жители советуют оформлять брак все-таки на подконтрольной Украине территории: «не пожалейте времени и оформите в Украине. Пока вдвоем, это не важно, но если будут дети, это труба».

Напомним, в Украине с 2016 года действует программа «Брак за сутки», на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей программа пользуется особой популярностью именно среди жителей неподконтрольного Донбасса.

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