Ситуация в пунктах пропуска утром 21 января. Новости

Сегодня утром, 21 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 января в КПВВ было оформлено более 31,8 тысяч человек и более 4000 транспортных средств:

«Майорск» - 7238 человек и 779 транспортных средств;

«Марьинка» - 7709 человек и 1410 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5870 человек и 1050 транспортных средств;

«Гнутово» - 3140 человек и 778 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 7900 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 60/70;

«Марьинка» - 50/30;

«Новотроицкое» - 20/20;

«Гнутово» - 60/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Василий: «8:12. Горловка на Артемовск до первого поворота метров за 70»;

Администратор: «9:14. Нулевой украинский на Артемовск людей тьма, дождь шпарит».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «9:28. Каргил на Донецк очередь машин 50-70, льгота 10-15».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

В основном пользователи задают вопросы о способах наиболее быстрого пересечения КПВВ.