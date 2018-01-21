Ситуация в пунктах пропуска утром 21 января. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 21 января

ДН

21.01.18 09:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 21 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 января в КПВВ было оформлено более 31,8 тысяч человек и более 4000 транспортных средств:

  • «Майорск» - 7238 человек и 779 транспортных средств;
  • «Марьинка» - 7709 человек и 1410 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» - 5870 человек и 1050 транспортных средств;
  • «Гнутово» - 3140 человек и 778 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» - 7900 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» - 60/70;
  • «Марьинка» - 50/30;
  • «Новотроицкое» - 20/20;
  • «Гнутово» - 60/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорск»:

  • Василий: «8:12. Горловка на Артемовск до первого поворота метров за 70»;
  • Администратор: «9:14. Нулевой украинский на Артемовск людей тьма, дождь шпарит».

КПВВ «Марьинка»:

  • Администратор: «9:28. Каргил на Донецк очередь машин 50-70, льгота 10-15».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

В основном пользователи задают вопросы о способах наиболее быстрого пересечения КПВВ.

  • Vyacheslav: «Кто ездит пешим, напишите, пожалуйста: много ли после обеда бывает в Украину?». Ему отвечают: «Ольга: Раз на раз не приходится, но чаще всего мало. Если с утра все было открыто, то после обеда людей на один автобус».
  • Vika: «Может кто часто ездит, подскажите, во сколько лучше выехать, чтобы пешком успеть пройти блок пост?». Ей отвечают: «Татьяна: До обеда».
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