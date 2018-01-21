Жители Донецка рассказали, как они живут без мобильной связи. Новости

У жителей временно неподконтрольного украинской власти Донецка спросили, как они живут без связи с момента, когда стали не доступны услуги мобильного оператора «Vodafone Украина».

Одни ждут, что связь восстановят и «включат».

Некоторые пользуются местным оператором мобильной связи «Феникс». «"Феникс" у нас. Выходим из положения. Наш народ с любого положения выйдет. Нам ничего не страшно, мы уже такие закаленные. Надеемся на самое лучшее. Я считаю, должно быть все – и МТС, и UMC, и Киевстар, и Феникс, мы всех любим. Мы за мир во всем мире!», – сказала женщина.

Другая дончанка сообщила, что ей по «Фениксу» не удается связаться. «"Феникс", позвонила, связи нет», – поделилась она.

Еще одна дончанка отметила, что многие люди полностью потеряли связь с родными. «Да никак. Просто потеряли всякую связь. Вот у меня, например, родственники в Украине. Я с ними неделю уже связаться не могу. У меня брат живет на другом конце города, мы с ним тоже не имеем связи никакой – ни он с нами, ни мы с ним. Это ужас просто. А "Феникс" пойти купить, так там смертоубийство, говорят, и спекуляция еще вдобавок ко всему. Не у всех есть интернет. У меня был, я его отключила, потому что он мне мешает работать. Я не могу сидеть в интернете с утра до ночи. Или включать его, чтобы пользоваться раз в неделю. Мобильного интернета у меня не было. У меня ноутбук. Я отключила интернет и 3 месяца не пользуюсь. А если нет интернета, то вообще никак», – сказала она.

Также женщина считает, что больше всего от отсутствия связи пострадали люди пожилого возраста. «Допустим, я молодая женщина, у меня должен быть интернет, а бабушки, у которых нет интернета вообще? Народ возмущается. В основном, пострадали бабушки, дедушки, среднее поколение. Никто за нас решать не имеет право – дорого они с нас берут, дешево. Это мой выбор, я абонент. Мне будет дорого – не буду пользоваться. Но мне было удобно, что я имела связь с Украиной. Я просила людей, чтобы позвонили моим родственникам через Viber, сказали. Они же там тоже с ума сходят», – считает дончанка.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.

19 января работа мобильного оператора «Vodafone Украины» полностью восстановилась в «ЛНР». По состоянию на 20 января «ДНР» не предоставила гарантии безопасности для начала ремонтных работ в буферной зоне. В «ДНР» связи Vodafone до сих пор нет.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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