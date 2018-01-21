В соцсетях сообщили об обстреле серой зоны у КПВВ «Новотроицкое». Новости

Сегодня, 21 января в «серой зоне» между украинским КПВВ* «Новотроицкое» и контрольно-пропускным пунктом «Еленовка» ( «ДНР») под обстрел попал автобус. Об этом сообщается в социальных сетях.

В результате один мирный житель погиб, еще один был ранен.

«Только что выехали с Еленовки. Попали под обстрел. Один 200, один 300», – пишут очевидцы.

Также данную информацию подтверждают представители «ДНР». Они уточнили, что погиб мужчина. Обстрел произошел ориентировочно в 13:30.

«В результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения», – говорится в сообщении.

В настоящее время полное число пострадавших уточняется.

*Сокращения: КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда

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