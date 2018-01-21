Ситуация в пунктах пропуска днем 21 января . Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Новотроицкое»:

Сегодня днем, 21 января, произошел обстрел автобуса в «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и КПП «Еленовка». Погиб мирный житель, два человека ранены. Пропуск в этом направлении транспорта и пешеходов остановлен.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «12:32. На ДНР в сторону Украины. Машин 30 и льготы 10. Пеших нет»;

Елена: «13:58. На 0 украинском в сторону Украины машин очень много»:

Svetlana: «14:02. Знакомый на автобусе в сторону Артемовска был на посту ДНР в 6:00. В 15:00 (мск),сейчас, в Артемовске. Пеших было полно, хоть и непогода. Всем удачной дороги»;

Алина: «14:13. В сторону Горловки на Майорске 15-20 машин»;

Администратор: «14:32. В сторону Донецка на украинском посту Артемовск машин 10».

КПВВ «Марьинка»:

Светлана: «14:03. Основная на мосту, льготная машин 50, движение слабое».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «13:41. На Еленовке был 2 часа назад, было больше сотни машин на Украину. Развернулся, поехал на Гнутово, Октябрь прошел за минуту, на Пищевике очередь 8 машин».

О ситуации КПВВ «Станица Луганская» не сообщается.

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