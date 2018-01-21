Ситуация в пунктах пропуска днем 21 января . Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 21 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Новотроицкое»:
- Сегодня днем, 21 января, произошел обстрел автобуса в «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и КПП «Еленовка». Погиб мирный житель, два человека ранены. Пропуск в этом направлении транспорта и пешеходов остановлен.
КПВВ «Майорск»:
- Елена: «12:32. На ДНР в сторону Украины. Машин 30 и льготы 10. Пеших нет»;
- Елена: «13:58. На 0 украинском в сторону Украины машин очень много»:
- Svetlana: «14:02. Знакомый на автобусе в сторону Артемовска был на посту ДНР в 6:00. В 15:00 (мск),сейчас, в Артемовске. Пеших было полно, хоть и непогода. Всем удачной дороги»;
- Алина: «14:13. В сторону Горловки на Майорске 15-20 машин»;
- Администратор: «14:32. В сторону Донецка на украинском посту Артемовск машин 10».
КПВВ «Марьинка»:
- Светлана: «14:03. Основная на мосту, льготная машин 50, движение слабое».
КПВВ «Гнутово»:
- Администратор: «13:41. На Еленовке был 2 часа назад, было больше сотни машин на Украину. Развернулся, поехал на Гнутово, Октябрь прошел за минуту, на Пищевике очередь 8 машин».
О ситуации КПВВ «Станица Луганская» не сообщается.
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