В Покровске определились, как будут распределять жилье среди переселенцев. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) утвержден порядок распределения и предоставления жилищных помещений для временного проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета Покровского городского совета.
Рассматривать документы и утверждать информационно-технологические карточки будет комиссия, в состав которой вошли депутаты, представители Пенсионного фонда, Управления труда и социальной защиты населения, общественных организаций.
Как предусматривает законодательство, документы граждане будут сдавать в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
По словам секретаря Покровского городского совета Ирины Сущенко, критериями для распределения квартир жилищного фонда города установлено наличие у семьи переселенцев количества детей, наличие нетрудоспособных членов семьи, наличие беременных женщин, лиц под опекой. «Все это учитывается по бальной системе. На протяжении февраля-марта принимаются через ЦПАУ документы ВПЛ и формируется очередь. И те семьи ВПЛ, которые по бальной системе наберут наибольшее количество баллов, им квартиры и будут распределены», – сообщали она.
Ирина Сущенко отметила, что квартиры будут предоставлять сроком на 1 год с правом продолжить право пользования до 3-х лет. После чего право пользования жильем получат другие ВПЛ. Таким образом, очередь будет постоянно обновляться.
В жилищном фонде Покровска на сегодня 9 квартир.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе также внедрят европейский опыт распределения жилья для переселенцев – разработан бальный метод.
Источник: ТК «КАПРІ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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