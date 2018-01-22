К 80-летию доктора: В Донецке детей приносит не аист, а Чайка. Новости

В январе свой 80-летний юбилей отметил один из самых знаменитых врачей Донецка – генеральный директор «Донецкого регионального (сейчас – «республиканского», прим.) центра охраны материнства и детства», почетный житель Донецка Владимир Чайка. Об этом сообщает местная газета.

У Центра охраны материнства и детства есть особенность. «Чайка сделал центр потрясающе красивым. Парковый комплекс, скульптуры, зеленые насаждения – все это создает добрую атмосферу. Но самое любопытное состоит в том, что там полностью отсутствует привычный запах больницы», – говорится в материале.

Всего в структуре клиники насчитывается около 30 подразделений. Среди них - отделение детской и подростковой гинекологии, кризисный центр для женщин, лечебно-координационный отдел отделение акушерской реанимации и интенсивной терапии, отделение диагностики и лечения бесплодного брака, современные родильный и акушерско-операционный блоки, уникальное в своем роде отделение гравитационной хирургии крови.

По показателям на 2017 год в центре работают 155 врачей, 7 докторов медицинских наук и 33 кандидата медицинских наук.

«У Владимира Кирилловича неиссякаемое чувство юмора... Испытываешь гордость от того, что работаешь под его руководством и являешься частью его команды. Теперь я точно знаю, что детей приносит не аист, а Чайка», – говорит о юбиляре психолог-психотерапевт, врач ДРЦОМД Виктория Таций.

Справка: Владимир Чайка родился 14 января 1938 года в Волновахе. В 1962 году он окончил Донецкий государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 1968 году Чайка защитил кандидатскую диссертацию, а спустя 14 лет – докторскую. Владимир Кириллович имеет высшую квалификационную категорию по акушерству и гинекологии: 1 тыс. научных работ, среди которых 52 монографии, а также научные и методические пособия, статьи в отечественных и зарубежных изданиях.

Как ранее сообщалось, еще в 2003 году здесь около Донецкого регионального центра охраны материнства и детства был открыт памятник женщине-матери, позже на прилегающей к Центру (который называют просто «роддомом в Вишневского») территории был разбит парк. Под окнами роддома расположилась, наверное, самая оригинальная композиция – «Ждущие отцы», завершает которую облик мамочки с малышом в одном из окон. Также здесь организовали небольшой зоопарк.

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