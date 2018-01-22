Музыканты Донецка рассказали, столько стоит у них записать трек. Новости

Молодые музыканты неподконтрольного Донецка записывают свои треки в арендованных студиях звукозаписи, цены которых сейчас варьируются от 200 руб. в час (105 грн по курсу «центробанка ДНР» на 22.01.18) или 100 долларов за трек. Об этом в интервью местной газете сообщила руководитель творческого объединения Contraband Group Валерия Постовая (на фото).

«Однако есть проблема, которая была и до войны, – записывать в Донецке умеют, но не умеют сводить материал. Сводим уже самостоятельно», – отметила Постовая.

Contraband Group специализируется на организации и проведении концертов, фестивалей, литературных, акустических, тематических и кавер-вечеров в «ДНР». «Основные направления в музыке: рок альтернативный, панк, поп-панк, поп и прочие направления. Язык исполнения – от английского до немецкого, иногда исполняем песни и на украинском языке», – сказала руководитель объединения.

«Мы с самого начала своей концертной деятельности проводим вечера украинской песни, запустили их еще в конце 2016 года. Проводим с периодичностью раз в полгода, на данный момент их прошло уже четыре, и частично украинская музыка звучала на кавер-вечере "Бумбокса", на который, собственно, и пришла корреспондент ТК "Дождь". Привел ее наш знакомый, она представилась как "журналистка из Москвы", мы восприняли вполне нормально, так как журналисты часто приходят на наши концерты… То, что она из "Дождя", мы узнали уже после выхода материала. Из какой она редакции, нам было не известно, – она не представилась. Сами виноваты, понимаем», – комментирует Постовая скандал с репортажем об украинской музыке в Донецке российского телеканала «Дождь».

Она уточнила, что в постоянном творческом арсенале – порядка 10 групп и 15 сольных исполнителей. «Наши ребята стараются сделать упор на собственные композиции, однако народ очень любит ходить на кавер-вечеринки, где исполняются их любимые песни. К сожалению, на авторские материалы спрос сейчас практически отсутствует. Обусловлено это в большей степени тем, что нам банально не хватает информационной поддержки, чтобы в республике об исполнителях узнали как можно больше», – резюмировала Постовая.

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