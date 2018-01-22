В Авдеевке на этой неделе планируют подключить дома жителей к газу. Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) завершены испытания газопровода и на этой неделе планируют начать подключение домов жителей к газу. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Сегодня один из критических вопросов – это газоснабжение Авдеевки. 3 июня прошлого года обстреляли и был поврежден газопровод, который питал газом со стороны Макеевки. Фактически с июня газоснабжение Авдеевки прекращено. Мы разработали обходной проект с подконтрольной Украине территории, из Очеретино», – напомнил он.

По его словам, газ в дома жителей Авдеевки начнут подавать уже на этой неделе. «На сегодняшний день работы уже завершены, испытания проведены. Сейчас засыпается траншея с газопроводом. Это 315-я труба 8 км и 6,6 км 280-я труба. Газораспределительную станцию построили, все апробировали. Я очень надеюсь, что со следующей недели (с 22 января, – ред.) мы начнем абонентов подключать к газоснабжению», – сказал Жебривский.

Как сообщалось ранее, 13 января на авдеевском газопроводе начались испытания, по итогам которых можно будет подавать газ в дома местных жителей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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