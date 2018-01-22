В Минобороны Украины рассказали о зарплатах и обеспечении жильем участников АТО. Новости

В Украине работают над структурированием денежного обеспечения военнослужащих в сфере зарплат и пенсий, а также занимаются решением жилищных вопросов. Об этом во время прямой телефонной линии в Кабинете министров Украины рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко (на фото).

«Первоочередное внимание уделяется тем, кто выполняет задания в районе АТО. На сегодняшний день надбавка за выполнение заданий на первой линии обороны в районе АТО уже составляет 10 тыс. грн. Принято решение и уже введено в действие постановление, которое упорядочивает денежное обеспечение военнослужащих и ассоциирует его на постоянной основе со средним уровнем заработной платы в Украине или прожиточным минимумом, в зависимости от того, какой показатель более благоприятен», – говорит он.

По его словам, по денежному обеспечению военнослужащих ведется комплексная работа, в частности, разрабатывается законопроект, которым внесут изменение в пенсионное обеспечение военных. «Мы получим перерасчеты и индексацию денежного обеспечения для военнослужащих с 1 января 2018 года», – отметил Петренко.

Он подчеркнул, что обеспечение жильем военнослужащих – один из наиболее критичных вопросов. «В этом и прошлом году нам удалось обеспечить жильем 489 участников АТО, в том числе 15 военнослужащих, которые получили ранения. Также обеспечены жильем три семьи погибших военных. Запущен большой проект по строительству жилья для контрактников», – рассказал замминистра обороны Украины.

В Минобороны Украины также сообщили, скольких военных планируют обеспечить жильем до конца года. «Запущены работы по строительству 91 жилого комплекса. Это общежития современного типа с модульной мебелью, со всеми санитарно-гигиеничными элементами. На конец 2018 года мы планируем иметь 11 тыс. мест для размещения наших военнослужащих», – добавил Петренко.

По видеоматериалам «Военного ТВ Украины» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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