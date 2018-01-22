Хорватский сценарий не исключен: Жебривский о вариантах возвращения Донбасса. Новости

У Украины есть несколько вариантов возвращения временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Первый вариант – абсолютно неприемлем для украинского общества, то, что хочет Россия – фактически легитимизовать их "шестерок", и чтобы этот нарыв впарить в здоровое тело Украины, открытые границы. То есть Россия, что хочет делает на тех территориях, они представляются в украинском парламенте и проводят российскую политику», – говорит он.

По его словам, также есть вариант силового сценария возвращения неподконтрольного Донбасса. «Хорватский вариант никто не исключал, но тут есть проблема. Когда был задействован хорватский сценарий, НАТО дало гарантии, что сербы не будут наступать. Пока что таких гарантий со стороны НАТО и других международных субъектов нет, и угроза российского широкомасштабного вторжения, как в Иловайске, как в Дебальцево, есть. Понятно, что превращать это в бойню вряд ли кто-то будет», – продолжает Жебривский.

Он отметил, что есть еще один вариант, это улучшить качество жизни и уровень зарплат на подконтрольной Украине территории, чтобы люди сами захотели возвращения. «Допустим, на территории ОРДЛО* зарплата, образно, 200 долл., в Украине – 800 долл. Там жизнь – такая-то, тут – такая-то. И это в том числе и моя ответственность, и мы над этим работаем. Это очень долгий путь, к сожалению», – сказал он.

Жебривский также добавил, что есть еще один вариант возвращения неподконтрольного Донбасса. «Это существенное давление на Россию, чтобы, когда у России возникнут достаточно существенные проблемы, и их нужно будет решать внутри России, Россия бросит [неподконтрольный Донбасс] под международным давлением. Введением миротворцев, перекрыть границу. Это тот вариант, который обрабатывается украинской стороной. Сказать, что только один вариант, нет, он будет миксованный», – отметил Жебривский.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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