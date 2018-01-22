Студентов Донбасса приглашают в Польшу. Новости

Студенты Донетчины и Луганщины могут отправиться в Польшу по программе учебных туров Study Tours to Poland (STP). Об этом сообщают организаторы конкурса на сайте «Study Tours to Poland».

Организаторы отмечают, что STP – это не туристическая поездка, не перерыв в образовании. Это – 12 дней интенсивной работы, но совсем другой, нежели в студенческой повседневной жизни. Программа визита довольно насыщенная, и должна помочь участникам приобрести новый опыт, знания и навыки. Реализация проекта предусматривает работу в международной группе, а также совместный досуг, знакомство с новыми местами и интересными людьми.

В программе могут принять участие студенты высших учебных заведений, которые принимают активное участие в общественной жизни. Для участия в STP кандидаты проходят отбор на конкурсной основе. Заявки от кандидатов принимаются до 29 января 2018 года.

Организатор берет на себя расходы по размещению и питанию участников на территории Польши во время визита. Участники из Донецкой и Луганской обл. получат общую доплату по расходам на проезд в Польшу в размере до 170 злотых (1440 грн).

Со всеми деталями программы можно ознакомиться по ссылке.