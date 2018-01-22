Сводка из зоны АТО за 21 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка противник вел огонь из минометов калибром 120 мм и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках нарушения «режима тишины» не фиксировались.

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР – 181 единица. Всего за указанный период времени ВСУ 6 раз нарушили "режим тишины". Наиболее интенсивный огонь велся на донецком направлении».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район села Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов СПГ».