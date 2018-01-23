Закон о Донбассе частично легализует «Л/ДНР» в виде администраций РФ, – эксперт. Новости

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», носит декларативный характер, его терминология очень нечеткая. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Закон декларативный. Он не имеет каких-то юридических основ, которые бы определяли четкие понятия и четкие формулировки. Причем по всем вопросам – как по военным, так и по организационным… Ни слова о способах и путях возвращения этих территорий в состав Украины не сказано. Ни о какой реинтеграции, или деоккупации речи не идет вообще», – говорит он.
По его словам, также хорошо, что из текста закона убрали упоминание о Минских договоренностях. «Этот закон не о войне. Он ни о чем. Он фактически замораживает конфликт на сегодняшний день. Во-первых, он узаконивает администрации, которые там существуют. Кстати, оккупационный режим там не вводится, а просто территории называются временно оккупированными», – отмечает Жданов.
Он добавил, что была попытка признать «Л/ДНР» террористическими организациями, но она провалилась, в частности, в законе №7163. «Да, назвали оккупационными администрациями, но их не признали террористическими организациями. То есть мы фактически частично легализовали администрации этих самопровозглашенных "республик". Это наоборот усугубляет, потому что мы ведем переговоры теперь уже с оккупационными администрациями. Это фактически то, чего добивалась Россия, Россию это устраивает», – считает эксперт.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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