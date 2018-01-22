Угодить США и не обидеть Россию: Военный эксперт о задачах Порошенко в законе о Донбассе. Новости

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», не повлияет на военную обстановку на Донбассе, но выполняет три задачи президента Украины Петра Порошенко. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Что касается военной обстановки, этот закон на нее практически не повлияет, потому что мы фактически ввели почти все нормы военного положения, согласно закону об обороне Украины, который у нас действует более 10 лет, но при этом не ввели военное положение», – говорит он.

По его словам, принятый закон №7163 можно назвать «законом о трех стульях». «Президенту надо было выполнить три задачи. Первое – это назвать войну войной, и назвать Россию агрессором. Я думаю, что такие требования, скорей всего, выставляли Соединенные Штаты, потому что они заинтересованы в продвижении именно этих терминов. Я напомню высказывание Волкера о Донбассе, что у нас "горячая война", я процитирую резолюцию ООН по Крыму, что незаконная аннексия может быть приравнена к вооруженному конфликту», – продолжает Жданов.

Эксперт считает, что таким образом США через Украину решает планы американского президента Дональда Трампа по реформированию Организации Объединенных Наций. «Нужен старт, нужна зацепка. А зацепка очень хорошая – страна, член Совета безопасности [ООН], с правом вето, вдруг стала страной-агрессором. Чем не старт для начала реформы сначала Совбеза, а может всей Организации Объединенных Наций в целом? Очень хороший старт», – рассуждает он.

Вторая задача президента Украины Петра Порошенко, которую закон №7163, по мнению эксперта, выполняет, «не обидеть при этом Россию». «Это второй стул. Что, судя по высказываниям политиков, прекрасно сделано, потому что Россия, как страна-агрессор и как страна-оккупант, названа в этом законе исключительно декларативно. Нет способа оккупации наших территорий, он не указан, каким способом они их оккупировали, не указано, какой вид агрессии они совершили против Украины и нет конкретных дат. Даже в международном суде мы не можем опереться на этот закон», – считает эксперт.

Олег Жданов добавил, что третья задача, реализованная в законе №7163, это усиление власти президента Украины. «Третий стул – это усиление власти самого президента. Здесь закон вступает в прямое противостояние с Конституцией Украины, потому что этот закон позволяет президенту страны применять вооруженные силы в мирное время внутри страны без введения военного положения. Фактически мы наделяем Вооруженные Силы Украины функцией Национальной Гвардии только с тяжелой техникой», – сказал он.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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