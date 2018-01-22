Нет расчетов – нет торговли: Тука о блокаде Донбасса. Новости

В принятом законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» нет ни слова о снятии блокады Донбасса, отменить которую может только СНБО Украины и при определенных условиях. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

«Порядок перемещения грузов обозвали торговлей. Ни слова об этом нет. Тот статус, который сейчас, утвержден не решением Кабинета министров, а решением Совета национальной безопасности и обороны, которое имплементировано Указом президента. Ничего реально не изменилось, кроме истерик определенных маргинальных сил», – говорит он.

По его словам, чтобы избежать манипуляций в законопроекте №7163 можно было бы использовать другую терминологию. «Возможно, нужно было ввести один термин – не перемещение товаров, а перемещение грузов, потому что торговля подразумевает расчеты между сторонами, если расчеты не осуществляются, то это не торговля», – считает Тука.

Заместитель министра МинВОТ напомнил, что, согласно решению СНБО Украины, блокада с неподконтрольных территорий Донбасса может быть снята после выполнения трех условий. «Это прекращение огня, освобождение всех военнопленных и возвращение под контроль тех 50 предприятий, которые были подарены Курченко господином Семенченко», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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