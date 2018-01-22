Жебривский рассказал о ситуации с фенольным заводом вблизи Торецка. Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) приостановлены работы по восстановлению дамбы фенольного завода из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Одна из больших проблем – это шламонакопитель фенольного завода в Торецке. Часть ремонтных работ провели, но фактически другую часть не позволяет [отремонтировать] отсутствие режима тишины. Это угрожающая вещь, если не дай Бог, шламонакопитель прорвет, будут экологические последствия, как для подконтрольной, так и для неподконтрольной украинской власти территории», – сказал он.

По его словам, власти региона надеются на помощь ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста для продолжения ремонтных работ. «Поскольку нет российской стороны в СЦКК, мы можем надеяться только на работу ОБСЕ и Красного Креста. И в этой части Красный Крест, я думаю, более важен, потому что на сегодняшний день в предубежденности политической Красный Крест никогда никого не обвинял», – добавил Жебривский.

Как сообщалось ранее, украинская сторона СЦКК и штаб АТО обеспечили гарантии безопасности со стороны ВСУ для проведения ремонтно-восстановительных и настояли на гарантиях со стороны «ДНР», но согласованных сроков с 9 по 17 ноября недостаточно для восстановления дамбы фенольного завода вблизи Торецка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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