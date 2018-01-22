На счетах местных громад скопилось 190 млрд грн неиспользованных средств, – Гримчак. Новости

В Украине на конец 2017 года на счетах местных громад остались 190 млрд грн неиспользованных денежных средств, которые могли быть направлены, в частности, на восстановление Донбасса. Об этом в эфире «Эспрессо.ТВ» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«На счету казначейства [в начале 2014 года] было 108 тыс. грн на все, сейчас – 66 млрд грн. Это 66 млрд грн на счетах казначейства страны, а еще на счетах местного самоуправления – 190 млрд грн неиспользованных средств в прошлом году. Но это будет у власти отдельный разговор с местными громадами и их руководителями, что нужно что-то делать, а не просто держать деньги на депозитных счетах в банке», – говорит он.

Как сообщалось ранее, по словам Юрия Гримчака, в 2014 году в Украине не было денег, чтобы ввести военное положение из-за российской агрессии на Донбассе, кроме того, тогда бы страна лишилась международной помощи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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