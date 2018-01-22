В «ДНР» признали дефицит SIM-карт «республиканского» оператора. Новости

SIM-карты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» в количестве 80 тыс. поступят в продажу только в среду, 24 января. Об этом сегодня, 22 января, в Telegram-канале сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«По карточкам "Феникс". Их на сегодня реально дефицит. Партия 80 тыс. поступит в продажу только в среду», – написал Яценко.

Также он добавил, что в январе было продано 170 тыс. SIM-карт «Феникс».

Как сообщили «Донецким новостям» жители Донецка, дешевых стартовых пакетов «Феникса» по 120 руб. (вокруг которых и образовался ажиотаж) в продаже нет с пятницы. Так, 19 января люди традиционно за несколько часов до открытий почтовых отделений заняли очереди, но в 8 утра сотрудники «Почты Донбасса» сообщили, что стартовые пакеты «Феникса» не привезли. Первоначально поступление ожидалось во вторник, 23 января.

В соцсетях жители неподконтрольной Донетчины отмечают, что при этом пакеты «Феникса» приобрести можно, но с большой переплатой – цены доходят до 3 тыс. руб. (примерно 1500 грн по местному курсу). Они констатируют, что такое в «ДНР» не может проходить без участия «правительства»:

Андрей: «Молодая страна пополняет свои золотовалютные запасы продажей карт»;

Марина: «Пакеты "Феникса" уже до 3-х тыс. доходят. Лично покупала, точнее, не купила. В музучилище сходите и сами посмотрите. Такие дела в таких объемах без руки правительства не делаются. На один паспорт – 5 пакетов, и они все в комп вносятся. Так что наше правительство себя обозначило»;

Anastasia: «Разъясните народу доступно, что мы, руководство, не хотим, чтобы была укросвязь потому что, потому. А не мычание непонятное. То кабель обрубили, то пан Порошенко не хочет».

Также жители продолжают акцентировать, что ситуация с Vodafone – это «дело рук властей ДНР», т.к. в «ЛНР» связь восстановили еще 19 октября:

Олег: «В Луганске есть связь, почему у нас нет? Опять хохлы виноваты?»;

Анна: «Где справедливость? В ЛНР есть МТС, а у нас нет (звонила с "Феникса" на МТС, 2 минуты поговорила – сожрало все деньги!!! Тарифы ужассссс... Верните МТС! Это издевательство просто»;

Дарья: «Просто сердце разрывается без связи с родными. В Луганске, почему есть связь? А какая проблема в Донецке? Людей дурят. И это понятно. Кто-то бабки кладет в карман, и пытается свои амбиции доказать. А кто-то, с ума сходит без родных. И таких немало»

Елена: «Водафон очень нужен»;

Нина: «Прекрасно Водафон работал в большинстве городов. А сравнивать его с Фениксом, к которому ни кошельки, ни банковские карты нельзя привязать, ни родным позвонить в Украину по вменяемым тарифам, ну, извините».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.

19 января работа мобильного оператора «Vodafone Украины» полностью восстановилась в «ЛНР». По состоянию на 20 января «ДНР» не предоставила гарантии безопасности для начала ремонтных работ в буферной зоне. В «ДНР» связи Vodafone до сих пор нет.

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