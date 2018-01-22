Еще не время: Гримчак о разрыве дипломатических отношений с Россией. Новости

Разрыв дипломатических отношений с Россией Украине сейчас не нужен и может только навредить в ситуации по урегулированию конфликта на Донбассе и в вопросах освобождения пленных, которые находятся на территории РФ. Об этом в эфире «Эспрессо.ТВ» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

«Кто у нас посол в Российской Федерации? Нет такого. А кто у нас посол от Российской Федерации? Нет такого. У нас фактически, переводя на нормальный язык, пониженный уровень дипломатического представительства. А вообще, разрыв дипломатических отношений – это прерогатива правительства», – сказал он.

По его мнению, разрыв дипломатических отношений ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе не улучшит. «Любым действием мы можем нанести вред себе. Мы можем идти на нанесение ущерба собственной стране только тогда, когда вред противнику намного превышает наш», – считает Гримчак.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом, при этом депутаты не поддержали разрыв дипломатических отношений с РФ. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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