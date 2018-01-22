Рейтинг регионов: Донетчина – на 4 месте, Луганщина – на 15-м. Новости

Рейтинг регионов: Донетчина – на 4 месте, Луганщина – на 15-м

ДН

22.01.18 14:24dnews.dn.uaНовости

По итогам 2017 года Донецкая область оказалась в лидерах по показателям социально-экономического развития региона, несмотря на вооруженный конфликт и запрет торговли с временно неподконтрольными Украине территориями. Так, Донетчина заняла 4-е место из 24 областей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют результаты исследования «Комитета избирателей Украины» деятельности областных государственных администраций и их руководителей, презентованного сегодня, 22 января, в Киеве.

Как отметил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, в 2017 году в Донецкой области присутствовали как позитивные, так и негативные тенденции.

Среди минусов:

  • падение промышленности за январь-ноябрь на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года;
  • один из самых высоких по Украине темпов инфляции и рост цен на потребительском рынке – с начала года по состоянию на ноябрь рост цен в регионе составил 13,9% (в целом по Украине – 12,5%);
  • отсутствие позитивных сдвигов в вопросе создания территориальных громад – в этом году их создано всего три.

Также, по словам экспертов, на Донетчине остаются не до конца решенными проблемы по обеспечению внутренне перемещенных лиц, ситуация с контрабандой через линию разграничения и неудовлетворительное состояние дорог.

Одна из важнейших причин спада показателей не только в Донецкой, но и Луганской областях, как утверждают эксперты, – это блокада торговли с неподконтрольными территориями. «В 2017 году очень сильно на экономическую ситуацию в этих регионах повлиял запрет торговли с оккупированными территориями. К примеру, если посмотреть статистику по Луганской области, то мы увидим, что промышленность региона упала вдвое, экспорт снизился вдвое, темпы строительства упали почти на четверть. Так что удар в плане социально-экономического развития эти регионы получили. Но на Донецкой области это отражается меньше», – сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок.

Среди плюсов относительно экономических показателей отмечается положительное торговое сальдо: в январе-октябре экспорт увеличился на 24%, а импорт – на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Положительное сальдо составило 1926 млн долл.

Также на Донетчине при падении промышленности произошел рост сельского хозяйства – на 6,2% по сравнению с прошлым годом, тогда как в целом по Украине отмечается падение этого показателя на 3%.

Среднемесячная заработная плата в Донецкой области за январь-ноябрь составила 7580 грн, что является наивысшим показателем по Украине (первое место традиционно занимает только город Киев, в среднем по стране – 6953 грн).

В Донецком регионе отметили активную работу по открытию центров предоставления административных услуг. На сегодня их работает в области 27, за 2017 год в ЦПАУ предоставлено 307 тыс. услуг, что в 2 раза превышает показатель 2016 года.

Кроме того, как позитив, – реализация инфраструктурных проектов:

  • создание в Мариуполе новой станции переливания крови;
  • запуск спутникового канала «Донеччина-TV»;
  • реконструкция и оснащение 21 опорной школы (в 2017 году открыто 7 опорных школ);
  • восстановление 10 мостов и путепроводов;
  • пр.

При этом Луганская область в рейтинге регионов заняла лишь 15-е место. Из минусов эксперты назвали:

  • спад промышленного производства в январе-ноябре на 69% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года;
  • существенно снизились темпы строительства;
  • негативное торговое сальдо: в сравнении с январем-октябрем 2016 года за аналогичный период в прошлом году экспорт снизился на 47%, импорт – на 29%. Негативное сальдо составило 18,4 млн долл.;
  • рост цен на потребительском рынке – 13,5% (по Украине – 12,5%).

Среднемесячная заработная плата на Луганщине за январь-ноябрь составила 5737 грн.

Среди плюсов Луганской области отмечаются:

  • более активное проведение объединения территориальных громад – в 2017-м создали еще 5 ОТГ, итого по области их уже 11;
  • позитивные сдвиги в вопросе ремонта дорог области;
  • прогресс в восстановлении инфраструктуры (в частности, акцентируется на реконструкции мостов).

Отмечается, что в рейтинге приняли участие 24 области, исследование базировалось на данных статистики, цифрах предоставленных областными государственными администрациями и оценках локальных экспертов. По результатам рейтинга регионы были поделены на три группы – «высокие результаты», «средние» и «низкие».

Места в рейтинге развития регионов и деятельности глав облгосадминистраций по итогам 2017 года распределились следующим образом:

Группа «Высокие результаты»:

  1. Харьковская область – 53,62
  2. Тернопольская – 48,16
  3. Винницкая – 46,35
  4. Донецкая – 45,27
  5. Львовская – 43,38
  6. Киевская – 43,21
  7. Днепропетровская – 42,35
  8. Николаевская – 40,28

Группа «Средние результаты»:

  1. Запорожская область – 39,60
  2. Закарпатская – 36,01
  3. Житомирская – 35,10
  4. Сумская – 34,15
  5. Кировоградская – 33,74
  6. Черниговская – 32,11
  7. Луганская – 19,01
  8. Ивано-Франковская – 18,70

Группа «Низкие результаты»:

  1. Одесская область – 18,64
  2. Херсонская – 18,51
  3. Полтавская – 17,96
  4. Хмельницкая – 17,73
  5. Ровненская – 17,40
  6. Черкасская – 16,94
  7. Черновицкая – 16,18
  8. Волынская – 15,82
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