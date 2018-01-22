Рейтинг регионов: Донетчина – на 4 месте, Луганщина – на 15-м. Новости

По итогам 2017 года Донецкая область оказалась в лидерах по показателям социально-экономического развития региона, несмотря на вооруженный конфликт и запрет торговли с временно неподконтрольными Украине территориями. Так, Донетчина заняла 4-е место из 24 областей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют результаты исследования «Комитета избирателей Украины» деятельности областных государственных администраций и их руководителей, презентованного сегодня, 22 января, в Киеве.

Как отметил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, в 2017 году в Донецкой области присутствовали как позитивные, так и негативные тенденции.

Среди минусов:

падение промышленности за январь-ноябрь на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года;

один из самых высоких по Украине темпов инфляции и рост цен на потребительском рынке – с начала года по состоянию на ноябрь рост цен в регионе составил 13,9% (в целом по Украине – 12,5%);

отсутствие позитивных сдвигов в вопросе создания территориальных громад – в этом году их создано всего три.

Также, по словам экспертов, на Донетчине остаются не до конца решенными проблемы по обеспечению внутренне перемещенных лиц, ситуация с контрабандой через линию разграничения и неудовлетворительное состояние дорог.

Одна из важнейших причин спада показателей не только в Донецкой, но и Луганской областях, как утверждают эксперты, – это блокада торговли с неподконтрольными территориями. «В 2017 году очень сильно на экономическую ситуацию в этих регионах повлиял запрет торговли с оккупированными территориями. К примеру, если посмотреть статистику по Луганской области, то мы увидим, что промышленность региона упала вдвое, экспорт снизился вдвое, темпы строительства упали почти на четверть. Так что удар в плане социально-экономического развития эти регионы получили. Но на Донецкой области это отражается меньше», – сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок.

Среди плюсов относительно экономических показателей отмечается положительное торговое сальдо: в январе-октябре экспорт увеличился на 24%, а импорт – на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Положительное сальдо составило 1926 млн долл.

Также на Донетчине при падении промышленности произошел рост сельского хозяйства – на 6,2% по сравнению с прошлым годом, тогда как в целом по Украине отмечается падение этого показателя на 3%.

Среднемесячная заработная плата в Донецкой области за январь-ноябрь составила 7580 грн, что является наивысшим показателем по Украине (первое место традиционно занимает только город Киев, в среднем по стране – 6953 грн).

В Донецком регионе отметили активную работу по открытию центров предоставления административных услуг. На сегодня их работает в области 27, за 2017 год в ЦПАУ предоставлено 307 тыс. услуг, что в 2 раза превышает показатель 2016 года.

Кроме того, как позитив, – реализация инфраструктурных проектов:

создание в Мариуполе новой станции переливания крови;

запуск спутникового канала «Донеччина-TV»;

реконструкция и оснащение 21 опорной школы (в 2017 году открыто 7 опорных школ);

восстановление 10 мостов и путепроводов;

пр.

При этом Луганская область в рейтинге регионов заняла лишь 15-е место. Из минусов эксперты назвали:

спад промышленного производства в январе-ноябре на 69% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года;

существенно снизились темпы строительства;

негативное торговое сальдо: в сравнении с январем-октябрем 2016 года за аналогичный период в прошлом году экспорт снизился на 47%, импорт – на 29%. Негативное сальдо составило 18,4 млн долл.;

рост цен на потребительском рынке – 13,5% (по Украине – 12,5%).

Среднемесячная заработная плата на Луганщине за январь-ноябрь составила 5737 грн.

Среди плюсов Луганской области отмечаются:

более активное проведение объединения территориальных громад – в 2017-м создали еще 5 ОТГ, итого по области их уже 11;

позитивные сдвиги в вопросе ремонта дорог области;

прогресс в восстановлении инфраструктуры (в частности, акцентируется на реконструкции мостов).

Отмечается, что в рейтинге приняли участие 24 области, исследование базировалось на данных статистики, цифрах предоставленных областными государственными администрациями и оценках локальных экспертов. По результатам рейтинга регионы были поделены на три группы – «высокие результаты», «средние» и «низкие».

Места в рейтинге развития регионов и деятельности глав облгосадминистраций по итогам 2017 года распределились следующим образом:

Группа «Высокие результаты»:

Харьковская область – 53,62 Тернопольская – 48,16 Винницкая – 46,35 Донецкая – 45,27 Львовская – 43,38 Киевская – 43,21 Днепропетровская – 42,35 Николаевская – 40,28

Группа «Средние результаты»:

Запорожская область – 39,60 Закарпатская – 36,01 Житомирская – 35,10 Сумская – 34,15 Кировоградская – 33,74 Черниговская – 32,11 Луганская – 19,01 Ивано-Франковская – 18,70

Группа «Низкие результаты»: