Рейтинг регионов: Донетчина – на 4 месте, Луганщина – на 15-м. Новости

По итогам 2017 года Донецкая область оказалась в лидерах по показателям социально-экономического развития региона, несмотря на вооруженный конфликт и запрет торговли с временно неподконтрольными Украине территориями. Так, Донетчина заняла 4-е место из 24 областей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют результаты исследования «Комитета избирателей Украины» деятельности областных государственных администраций и их руководителей, презентованного сегодня, 22 января, в Киеве.
Как отметил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, в 2017 году в Донецкой области присутствовали как позитивные, так и негативные тенденции.
Среди минусов:
- падение промышленности за январь-ноябрь на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года;
- один из самых высоких по Украине темпов инфляции и рост цен на потребительском рынке – с начала года по состоянию на ноябрь рост цен в регионе составил 13,9% (в целом по Украине – 12,5%);
- отсутствие позитивных сдвигов в вопросе создания территориальных громад – в этом году их создано всего три.
Также, по словам экспертов, на Донетчине остаются не до конца решенными проблемы по обеспечению внутренне перемещенных лиц, ситуация с контрабандой через линию разграничения и неудовлетворительное состояние дорог.
Одна из важнейших причин спада показателей не только в Донецкой, но и Луганской областях, как утверждают эксперты, – это блокада торговли с неподконтрольными территориями. «В 2017 году очень сильно на экономическую ситуацию в этих регионах повлиял запрет торговли с оккупированными территориями. К примеру, если посмотреть статистику по Луганской области, то мы увидим, что промышленность региона упала вдвое, экспорт снизился вдвое, темпы строительства упали почти на четверть. Так что удар в плане социально-экономического развития эти регионы получили. Но на Донецкой области это отражается меньше», – сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок.
Среди плюсов относительно экономических показателей отмечается положительное торговое сальдо: в январе-октябре экспорт увеличился на 24%, а импорт – на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Положительное сальдо составило 1926 млн долл.
Также на Донетчине при падении промышленности произошел рост сельского хозяйства – на 6,2% по сравнению с прошлым годом, тогда как в целом по Украине отмечается падение этого показателя на 3%.
Среднемесячная заработная плата в Донецкой области за январь-ноябрь составила 7580 грн, что является наивысшим показателем по Украине (первое место традиционно занимает только город Киев, в среднем по стране – 6953 грн).
В Донецком регионе отметили активную работу по открытию центров предоставления административных услуг. На сегодня их работает в области 27, за 2017 год в ЦПАУ предоставлено 307 тыс. услуг, что в 2 раза превышает показатель 2016 года.
Кроме того, как позитив, – реализация инфраструктурных проектов:
- создание в Мариуполе новой станции переливания крови;
- запуск спутникового канала «Донеччина-TV»;
- реконструкция и оснащение 21 опорной школы (в 2017 году открыто 7 опорных школ);
- восстановление 10 мостов и путепроводов;
- пр.
При этом Луганская область в рейтинге регионов заняла лишь 15-е место. Из минусов эксперты назвали:
- спад промышленного производства в январе-ноябре на 69% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года;
- существенно снизились темпы строительства;
- негативное торговое сальдо: в сравнении с январем-октябрем 2016 года за аналогичный период в прошлом году экспорт снизился на 47%, импорт – на 29%. Негативное сальдо составило 18,4 млн долл.;
- рост цен на потребительском рынке – 13,5% (по Украине – 12,5%).
Среднемесячная заработная плата на Луганщине за январь-ноябрь составила 5737 грн.
Среди плюсов Луганской области отмечаются:
- более активное проведение объединения территориальных громад – в 2017-м создали еще 5 ОТГ, итого по области их уже 11;
- позитивные сдвиги в вопросе ремонта дорог области;
- прогресс в восстановлении инфраструктуры (в частности, акцентируется на реконструкции мостов).
Отмечается, что в рейтинге приняли участие 24 области, исследование базировалось на данных статистики, цифрах предоставленных областными государственными администрациями и оценках локальных экспертов. По результатам рейтинга регионы были поделены на три группы – «высокие результаты», «средние» и «низкие».
Места в рейтинге развития регионов и деятельности глав облгосадминистраций по итогам 2017 года распределились следующим образом:
Группа «Высокие результаты»:
- Харьковская область – 53,62
- Тернопольская – 48,16
- Винницкая – 46,35
- Донецкая – 45,27
- Львовская – 43,38
- Киевская – 43,21
- Днепропетровская – 42,35
- Николаевская – 40,28
Группа «Средние результаты»:
- Запорожская область – 39,60
- Закарпатская – 36,01
- Житомирская – 35,10
- Сумская – 34,15
- Кировоградская – 33,74
- Черниговская – 32,11
- Луганская – 19,01
- Ивано-Франковская – 18,70
Группа «Низкие результаты»:
- Одесская область – 18,64
- Херсонская – 18,51
- Полтавская – 17,96
- Хмельницкая – 17,73
- Ровненская – 17,40
- Черкасская – 16,94
- Черновицкая – 16,18
- Волынская – 15,82
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