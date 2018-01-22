На Луганщине тюремные сроки получили участники НВФ и диверсанты (Фото). Новости

На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины к различным срокам заключения приговорены 3-е участников незаконных вооруженных формирований, двое диверсантов и один пособник НВФ ОРДЛО.

К 10 годам лишения свободы осужден трижды ранее судимый представитель террористической группировки «Призрак», которого оперативники спецслужбы задержали в Рубежном, где он скрывался после завершения «боевой» карьеры.

К 5 годам заключения приговорен житель Голубовки на Луганщине, который, находясь в составе так называемого «второго армейского корпуса ЛНР», привлекался к дежурству на незаконных блокпостах. Преступник был задержан при попытке вооруженного проникновения на территорию, подконтрольную украинской власти.

К 3,3 годам лишения свободы приговорен информатор НВФ. Сотрудники СБ Украины установили, что житель Первомайска, который по делам бизнеса регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию преступник передавал представителям «МГБ ЛНР».

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, к двум годам заключения с конфискацией имущества осуждены двое диверсантов, которые планировали совершить террористические акты на нескольких объектах в Лисичанске.

Решением суда представитель «МВД ЛНР», который был задержан сотрудниками СБУ в начале июня 2016 года, приговорен к 2 годам и 5 месяцам тюремного заключения.

В январе 2018 года указанные судебные решения вступили в законную силу.

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