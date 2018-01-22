Маленький нюанс: Тука о заработках «ДНР» после пропажи связи Vodafone. Новости

В «ДНР» нашли способ заработать на отсутствии мобильной связи Vodafone, и это очередной шаг в стремлении отделить неподконтрольные украинской власти территории. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Примерно через два дня после того, как произошло это событие, в эфире были фотографии тех очередей, которые мгновенно выстроились к тем "локальным" псевдо-операторам. Мне присылали фотоотчеты жители неподконтрольных территорий, как мгновенно отреагировала "народная власть" на то, чтоб возобновить связь с Украиной – от 5 до 7 грн», – говорит он.

По его словам, стоимость такого разговора обходится в разы дешевле. «Это в 5-7 раз выше, чем был обычный тариф Vodafone, а во-вторых, я на 100% уверен в том, что это будет трафик, который будет заводиться через IP, с использованием IP-технологий. Обычно, этот трафик в 3-4 раза дешевле, чем трафик обычных GSM-операторов. То есть, вместо того, чтобы понизить стоимость услуг, пиарятся и деньги зарабатывают. И это еще один шаг для отрыва наших территорий от большой Украины, и таких шагов будет сделано еще много», – считает Тука.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что с 20 января жители могут звонить со стационарных телефонов в Украину и принимать звонки с ее территории.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.

19 января работа мобильного оператора «Vodafone Украины» полностью восстановилась в «ЛНР». По состоянию на 20 января «ДНР» не предоставила гарантии безопасности для начала ремонтных работ в буферной зоне. В «ДНР» связи Vodafone до сих пор нет, при этом «местные власти» попросили компанию «Vodafone» «оказать содействие в восстановлении работы украинского мобильного оператора» на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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