Количество переселенцев в Украине продолжает расти. Новости

По состоянию на сегодня, 22 января, в Украине учтен 1 млн 492 тыс. 851 переселенец или 1 млн 218 тыс. 686 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 января 2018 года в Украине были учтены 1 млн 492 тыс. 247 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 604 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

Читайте также: