Жители Луганска рассказали, сколько стоит жилье в «ЛНР». Новости

В Луганске по-прежнему сложно продать квартиру, и цены на жилье не повышаются. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Если вдруг кто думает продать квартиру в Луганске. Цены в Луганске были высокими, почти как в Харькове. До войны. Это связано с тем, что строительства нового жилья практически не было. Сейчас же однушки в Луганске продаются от 7 тыс. до 20 тыс. долл. максимум. Средняя цена – 13 тыс. Покупателей, правда, немного. Предложений овердофига. Есть планы продать и свалить на ПМЖ в Украину или РФ», – пишет автор поста.

О том, что квартиру продать сложно даже за небольшие деньги, пишут и другие луганчане:

Алина: «Продаем уже третий год, дом в 200 кв. м, естественно, такой домишко еще лет 10 будет продаваться... Очень хотим уехать в Украину, но без продажи недвижки (собсна, денег) мы это осуществить не можем»;

Дмитрий: «Почем сейчас в среднем в рублях однушка в девятиэтажке-брежневке в Луганске, в центре?»;

Мария: «От 5 тыс. долл. "Продается квартира 4/5, не угловая, кирпичный дом, балкон застеклен, 1 м/п окно, разводка м/п, радиаторы, санузел совмещен, бойлер, косметический ремонт. Продается частично с мебелью. Долгов нет. Документы в порядке. Хорошее месторасположение." Только что смотрела на OLX, 4,5 тыс., Ленинский район»;

Anonymous: «От 5500 есть, да. Печально. Даже на Чернигов не разменять»;

Мария: «Даже в Северодонецке самая убитая в двухэтажном бараке дороже. С каждым месяцем квартиры в Луганске только падают в цене»;

Евгений: «Да уж, продать и уехать – мечта. Но с такими ценами не выгодно. И тут мысли закрадываются, как бы еще дешевле не стало. Приднестровье у нас будет оооочень долго тут»;

Министерство: «На счет успехов: на Коцюбинского друг детства двушку уже 5-й год продает. В конце 13 года не захотел по разумной цене продать, а сейчас за его требования единичные желающие крутят пальцем у виска»;

Алина «Мы так дом, оцененный в 200 тыс. долл., продать хотя бы за 50-60 пытаемся, уже раза три цену сбивали»;

Андрей: «И не продадите. Все что выше 15 тыс. долл., покупается только у знакомых с двойным оформлением (ЛНР/Украина)».

Есть и оптимисты, считающие, что квартиры поднимутся в цене:

Игорь: «Эти времена проходят, и тот дурак, кто слил квартиру в Луганске, чтоб купить барак на севере. Крупно пожалеют о спешке»;

Андрей: «Знакомые продали 4-х комнатную на Солнечном – 25 тыс. долл».

Также луганчане пишут о сложностях оформления сделки:

Алексей: «Все равно куплю-продажу надо в Киеве оформлять»;

Anonymous: «В любом подконтрольном городе»;

Марина: «Родственники просто с этим сталкивались. Хотели продать квартиру, и, естественно, тоже решили оформить документы в Украине. Вот тогда им и объяснили, что эти документы будут считаться здесь недействительными. Тогда решили оформить двойную сделку: и тут, и там, но и это оказалось неосуществимо. При продаже недвижимости старые документы у владельцев забирают и выдают новые новым хозяевам, следовательно, вторая сделка не получится. Предложили такой вариант: сначала оформить сделку в ЛНР, а потом хозяин квартиры заявляет об утрате документов в Украине, восстанавливает их там и производят вторую сделку, но это столько волокиты, что и квартиру не захочешь».

Напомним, ранее были озвучены цены на аренду жилья в разных регионах Украины.

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