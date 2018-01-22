Принятый закон о Донбассе не запрещает проведение выборов, – Тука. Новости

В принятом законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» нет ограничений по проведению местных выборов. Об этом в эфире «NewsOne» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Это закон исключительно о менеджменте Донецкой и Луганской области. Среди позитива, который там есть, это создание Объединенного оперативного военного штаба, подчинение ВСУ, а не СБУ. Это позитивное явление», – говорит он.

По его словам, военное положение президент Украины мог ввести в любой момент, но в этом законе не предусмотрено ограничение прав избирателей, а значит можно проводить выборы. «Принципиальная разница между военным положением и теми положениями, которые есть в тексте принятого закона в том, что во время введения военного положения не проводятся любые выборы на тех территориях, на которых объявлено военное положение. В тех мероприятиях, которые предусмотрены принятым законом, никакого ограничения о выборах, об ограничении прав избирателей ни одного упоминания нет», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: