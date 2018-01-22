Порошенко пообещал подписать закон о Донбассе, как только получит его из парламента. Политика

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» будет подписан, как только его передадут из Верховной Рады. Об этом сегодня, 22 января, в ходе своего выступления по случаю Дня Соборности заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. Оккупанту неприятно, когда на оккупацию говорят оккупация. На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления. Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон. И хочу четко заявить – я подпишу его, как только он придет из украинского парламента», – сказал он.

По его словам, данный закон фиксирует право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и детализирует механизм его реализации, кроме того, документ подтверждает «приоритетность мирного, политико-дипломатического урегулирования» конфликта на Донбассе. «Хочу отметить отдельно, ни дух, ни буква данного закона не противоречат Минским договоренностям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая ищет любой повод, чтобы их не выполнять, Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться своих международных обязательств», – добавил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

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